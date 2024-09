Incêndios. Ucrânia disponibiliza avião de combate às autoridades portuguesas

Numa mensagem divulgada na rede X, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andrii Sybiga, afirmou que "a Ucrânia está solidária com o seu amigo Portugal", e que observa "os socorristas portugueses na luta contra os incêndios florestais mortíferos".

Sob as instruções do Presidente Volodymyr Zelensky, "a Ucrânia ofereceu um avião de combate a incêndios ucraniano AN-32P, com uma equipa, para apoiar estes esforços", informou o chefe da diplomacia de Kiev.

Sete pessoas morreram e 161 ficaram feridas devido aos incêndios que atingem desde domingo sobretudo as regiões Norte e Centro do país, nos distritos de Aveiro, Porto, Vila Real, Braga, Viseu e Coimbra, e que destruíram dezenas de casas.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) contabiliza cinco mortos, excluindo da contagem dois civis que morreram de doença súbita.

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 121 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro já arderam mais de 100 mil hectares, 83% da área ardida em todo o território nacional.

O Governo declarou situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias e dia de luto nacional na sexta-feira pelas vítimas mortais que se registaram desde domingo.