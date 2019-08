Incerteza envolve libertação do petroleiro iraniano apreendido em Gibraltar

Graça Andrade Ramos - RTP13 Ago, 2019, 19:37 | Mundo

Fontes britânicas sob anonimato terão ainda confirmado à agência semioficial Fars que a libertação deverá dar-se ainda esta noite, informação entretanto desmentida por fontes administrativas de Gibraltar.



O petroleiro Grace 1, ao serviço do Irão e com 2.1 milhões de barris de crude a bordo, foi apreendido pelas autoridades de Gibraltar no início de julho, porque estaria a violar um embargo de fornecimento de combustível à Síria, imposto pela União Europeia. A sua ordem de arresto expira no próximo sábado, 17 de agosto.





O Irão sempre considerou o arresto do navio ilegal, negando as acusações das autoridades de Gibraltar.







Em Teerão, Jalil Eslami afirmou aos repórteres estar confiante na resolução do impasse, graças à troca de uma série de documentação, oficial e não-oficial, cuja natureza não revelou.

Desmentido

Tensão mantém-se

A 19 de julho e em retaliação, a Guarda Revolucionária Islâmica, a elite armada do Irão, desviou um petroleiro de bandeira britânica, o Stena Impero, quando este navegava sem carga em águas internacionais ao largo da costa iraniana.







A justificar a apreensão, as autoridades locais invocaram violações da lei marítima, mas foram acusadas de um ato equivalente a pirataria.

De acordo com a agência noticiosa iraniana, Eslami acredita que "o navio foi apreendido sob falsas alegações... Ainda não foi libertado. Esperamos que o seja em breve".A agência noticiosa semioficial Fars, referiu por seu lado que fontes sob anonimato da administração de Gibraltar admitiam quepor um alto responsável da administração do território britânico, igualmente não identificado.Um porta-voz do governo local comentou apenas esta terça-feira queO petroleiro foi apreendido por forças britânicas no estreito de Gibraltar a 4 de julho de 2019. Esta terça-feira,"Como esta é uma investigação em curso, não podemos tecer comentários", reagiu um porta-voz do ministério britânico dos Negócios Estrangeiros.O arresto do petroleiro deu-se em pleno agravamento das tensões entre Teerão e Washington, devido às acusações norte-americanas sobre o alegado incumprimento iraniano das regras impostas no acordo internacional de 2015 para o programa nuclear do regime dos Ayatolas.apesar do aplauso entusiástico do Presidente norte-americano, Donald Trump.Teerão negou por seu lado que o navio estivesse a violar qualquer código de conduta.A reação iraniana atraiu a condenação de Londres e de vários países europeus, signatários do acordo de 2015, e que tentavam ainda fazer contornar as sanções impostas pelos Estados Unidos, para ajudar a economia iraniana.Teerão anunciou entretanto que, tal como Washington o fez em maio, abandonava o acordo.