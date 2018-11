Partilhar o artigo Incerteza no Arizona, possível recontagem na Flórida e segunda volta no Mississipi Imprimir o artigo Incerteza no Arizona, possível recontagem na Flórida e segunda volta no Mississipi Enviar por email o artigo Incerteza no Arizona, possível recontagem na Flórida e segunda volta no Mississipi Aumentar a fonte do artigo Incerteza no Arizona, possível recontagem na Flórida e segunda volta no Mississipi Diminuir a fonte do artigo Incerteza no Arizona, possível recontagem na Flórida e segunda volta no Mississipi Ouvir o artigo Incerteza no Arizona, possível recontagem na Flórida e segunda volta no Mississipi

Tópicos:

Al Gore Flórida, Broward Palm Beach Trump, Democrata, Kyrsten Sinema, McSally, Mississipi, Senado,