Incertezas sobre eficácia da vacina da AstraZeneca nos idosos podem levar à revisão de planos de vacinação

Foto: Reuters

As incertezas em torno da eficácia da vacina da AstraZeneca podem levar à revisão dos planos de vacinação de vários países. A vacina desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford não tem resultados comprovados em pessoas com mais de 65 anos. Aqui ao lado, em Espanha, as autoridades de saúde admitem mesmo administrar esta vacina apenas à população abaixo dos 55 anos.