Incidência acumulada na Alemanha aumentou ligeiramente

Na quarta-feira passada, a incidência situava-se nos 46,8 caindo a níveis superiores a 50, pela primeira vez desde outubro.

Sobre a lentidão da diminuição dos valores da incidência, o presidente do Instituto Robert Koch (RKI), Lothar Wieler, disse na terça-feira que as modulações indicam um "leve aumento transitório" que se explica com o levantamento gradual das restrições contra a propagação do novo coronavírus.

Wieler descartou, contudo, um crescimento exponencial indicando que para a diminuição dos valores é preciso que a "reabertura seja levada com cautela".

As autoridades sanitárias registaram 179 mortes e 4.917 contágios nas últimas 24 horas.

O fator semanal de reprodução (R) está em 0,77 o que significa que cada 100 pessoas infetadas contagiam, em média, 77 pessoas.

Na Alemanha morreram 88.774 pessoas de covid-19 e contabiliza 3.687.828 casos desde o princípio da pandemia.

Na terça-feira encontravam-se nas unidades de cuidados intensivos 2.289 pacientes com covid-19, de acordo com a Associação Interdisciplinar Alemã de Cuidados Intensivos e de Medicina de Urgência.

Até segunda-feira passada foram vacinadas 15.009.970 (18% da população) pessoas na Alemanha com as duas doses do composto contra o covid-19 e 36.004.05 (43,3%) receberam a primeira toma.