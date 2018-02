Incidência de cálculos renais "aumenta de forma constante" nos EUA

Lusa13 Fev, 2018, 07:33 | Mundo

Os autores do estudo avançam, no entanto, que o aumento estará em grande parte relacionado com os avanços na tecnologia, que permitem aos investigadores examinar e classificar com mais precisão a formação de pedras nos rins dos pacientes.

"Pedras nos rins sintomáticas estão a tornar-se mais comuns nos dois sexos", explica o Andrew Rule, o principal responsável pelo estudo, citado pela agência EFE, adiantando que "os avanços na tecnologia de imagem" permitem atualmente um diagnóstico mais preciso.

"Estamos agora a diagnosticar cálculos renais sintomáticos que anteriormente não teriam sido diagnosticados porque não teriam sido detetados", garante Rule, admite que o crecimento da incidência possa também estar ligado a hábitos alimentares e sedentarismo.

As pedras nos rins, que muitas vezes requerem procedimentos múltiplos com grande desconforto para o doente, são formadas a partir de sais minerais e ácidos, principalmente cálcio e oxalato de cálcio, adianta a Mayo Clinic, organização sem fins lucrativos da área de serviços médicos e de pesquisas médico-hospitalares.