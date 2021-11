Incidência em Espanha sobe 20 pontos durante o fim de semana para 132 casos

Segundo a atualização diária do Ministério da Saúde espanhol, o indicador da velocidade de transmissão da doença passou de 112,0 casos (sexta-feira) para 132,2 (hoje) por cada 100.000 habitantes diagnosticados nos últimos 14 dias.

Por outro lado, o país registou 15.875 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 desde sexta-feira, tendo os serviços sanitários também notificado mais 22 mortes atribuídas à doença covid-19 durante o mesmo período.

O número total de casos notificados em Espanha desde o início da pandemia é de 5.096.538 e já morreram 87.832 pessoas devido à doença.

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais de todo o país 413 pessoas com covid-19 e o número de doentes hospitalizados subiu para 2.880 (eram 2.398 na sexta-feira), o que corresponde a 2,33% das camas ocupadas.

Destes, 522 estão em unidades de cuidados intensivos (458 na sexta-feira), ocupando 5,70% das camas desses serviços.

O Ministério da Saúde espanhol também informou hoje que 37,55 milhões de pessoas já estão totalmente vacinadas contra a covid-19 (89,1% da população alvo), e 38,24 milhões têm pelo menos uma das doses do fármaco (90,8%).

O aumento da incidência tem levado várias regiões espanholas, que têm autonomia em matéria de saúde, a tomarem medidas para limitar a transmissão da covid-19.

O Tribunal Superior de Justiça do País Basco decidiu hoje que não autorizava o governo regional desta região espanhola a implementar a exigência de ser necessário o chamado "passaporte covid" para aceder a locais de vida noturna e restaurantes com capacidade para mais de 50 pessoas, devido à restrição de direitos que isso implicaria.

O governo regional queria implementar esta medida enquanto a região tivesse uma incidência superior a 150 casos por 100.000 habitantes em 14 dias (atualmente é de 286,4).

As medidas que limitam as liberdades constitucionais têm de ser aprovadas pelos órgão de justiça de cada uma das regiões antes de entrarem em vigor.

O executivo regional de La Rioja anunciou que irá nas próximas horas consultar o Supremo Tribunal de Justiça desta comunidade sobre a possibilidade de também implementar o passaporte covid-19 na região.

A exigência do "passaporte covid" já é aplicada nas Baleares, Galiza e Catalunha para aceder a determinados serviços, como discotecas e outros locais de vida noturna.

A covid-19 provocou pelo menos 5.148.939 mortes em todo o mundo, entre mais de 256,91 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse com base em fontes oficiais.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.339 pessoas e foram contabilizados 1.123.758 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.