Incidente na Polónia gerou horas de ansiedade e contactos na NATO

Foto: Steffen Hebestreit/BPA/Handout via Reuters

Chegou a estar em cima da mesa a invocação do artigo 4.º do Tratado do Atlântico Norte, que iria avaliar o grau de ameaça. Mas os líderes mundiais não deixam de condenar o ataque em massa que a Rússia lançou na terça-feira sobre a Ucrânia.