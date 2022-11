Incidente racista no Parlamento francês desencadeia reações de repúdio

Dirigindo-se ao deputado Carlos Martens Bilongo, quando este criticava o Governo, na quinta-feira, sobre a forma como estava a lidar com a questão de migrantes retidos no mar, Gregoire de Fournas, do partido de extrema-direita Frente Nacional, gritou "regressem para África".

As palavras de Fournas provocaram agitação imediata no Parlamento, levando à suspensão da sessão da Assembleia Nacional e ao início de uma investigação, estando marcada para a tarde de hoje uma reunião de um órgão parlamentar que decidirá sobre possíveis sanções.

Os comentários chocaram também o Presidente francês, Emmanuel Macron, que lamentou o incidente, e fizeram ressuscitar o debate sobre xenofobia na extrema-direita e em diferentes setores da sociedade francesa.

Devido ao alvoroço e à confusão, não ficou claro se Fournas disse que Bilongo deveria regressar a África ou se a expressão se referia aos migrantes.

Grupos antirracistas franceses sublinharam que, independentemente de quem foi o alvo, os comentários ecoam um insulto racista contra a população negra.

O departamento francês da organização SOS Racismo disse que este episódio revela a "verdadeira face da extrema-direita" e o seu líder, Dominique Sopo, acrescentou que se trata de "comentários extremamente violentos".

Em declarações, hoje, à estação de notícias francesa BFM TV, Bilongo pediu a demissão de Fournas.

Bilongo, que é do partido de extrema-esquerda França Insubmissa, elogiou a reação imediata de repúdio demonstrada pela maioria dos deputados de todo o espetro político.

A Liga Internacional Contra o Racismo e o Antissemitismo condenou os comentários de Fournas, classificando-os como "repugnantes".

Fournas já comentou o caso, dizendo que se estava a referir aos migrantes no mar e não, como alguns entenderam, ao seu colega deputado.

"Eu mantenho totalmente os meus comentários sobre as políticas migratórias anárquicas do nosso país", escreveu o deputado de extrema-direita, na sua conta na rede social Twitter.

O partido França Insubmissa convocou uma manifestação para hoje, junto da Assembleia Nacional, para apoiar Bilongo.

O Palácio do Eliseu disse que o Presidente Emmanuel Macron ficou chocado com as palavras, que disse serem "inaceitáveis dentro ou fora" do Parlamento.

A Frente Nacional é o partido da líder de extrema-direita Marine Le Pen, que perdeu a sua terceira candidatura à presidência francesa para Macron, em abril.

As eleições legislativas subsequentes revelaram um crescimento do partido, que conquistou 89 lugares na câmara baixa do Parlamento, de 577 membros, bem acima do total anterior de oito deputados.

Na rede social Twitter, Le Pen escreveu hoje que Fournas estava "obviamente a falar sobre os migrantes transportados em navios por ONGs", dizendo que tudo não passa de uma "controvérsia criada pelos adversários políticos".