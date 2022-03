Incluindo delinquentes infantis. Arábia Saudita executa 81 penas capitais num só dia

Entre os motivos que determinaram a pena de morte havia de tudo, desde a filiação em grupos de resistência armada até à dissidência religiosa - "crenças desviantes", disse o Ministério em comunicado.





No mesmo texto explica-se que "foram condenados por vários crimes incluindo o assassínio de homres, mulheres e crianças inocentes". Acrescenta-se ainda que "os crimes cometidos por estes indivíduos incluem a adesão a organizações terroristas estrangeiras como o ISIS (Estado Islâmico), al-Qaeda e os Houthis".





As organizações de direitos humanos já emitiram algumas reacções iniciais, indignadas perante as execuções em massa do último sábado. Soraya Bauwens, do grupo anti-pena de morte Reprieve, lembrou que "há presos de consciência no corredor da morte saudita e outros detidos quando crianças ou acusados de crimes não-violentos".





E, considerando que a série de execuções passou quase despercebida devido à guerra na Ucrânia, Bauwens acrescentou: "Receamos por cada um deles, depois desta brutal manifestação de impunidade".





Após a jornada dedicada às execuções, o Governo do Irão interrompeu unilateralmente as negociações com a Arábia Saudita, em curso na capital do Iraque desde o ano passado com o objetivo de restaurar os laços diplomáticos entre os dois países, embora sem dar qualquer explicação formal para a decisão.



A suspensão das conversações acontece quando estava prevista a retoma esta quarta-feira das negociações que tinham sido anunciada pelo ministério das Relações Exteriores do Iraque, naquela que seria a quinta ronda de negociações entre representantes sauditas e iranianos.



(c/ agências)