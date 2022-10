Incluindo Kiev. Mais de 40 mísseis russos atingiram hoje 15 cidades ucranianas

Nas imediações, um dos mísseis provocou uma cratera no parque Shevshenko, junto a um jardim infantil, numa das principais zonas arborizadas da cidade. O presidente ucraniano falou de ataque terrorista.



Mais de 85 mísseis foram disparados contra 15 cidades ucranianas, 45 deles interceptados mas os restantes tendo atingido zonas residenciais civis, transeuntes e todo o tipo de infraestruturas e, como alvo selectivo, o abastecimento de energia elétrica.



Além de Kiev foram atingidas as maiores cidades do país, entre as quais Dnipro, de que há este registo de impacto.



Logo após estes ataques aos centros urbanos, a Rússia lançou bombardeamentos intensos de artilharia ao longo de toda a frente interna do Donbass.



O Governo apelou aos ucranianos a que reduzam o consumo de energia das 17h00 às 05h00 enquanto se tenta repor o abastecimento.



Por motivos de segurança, o Comité da Cruz Vermelha Internacional suspendeu as suas operações que mantém em 10 localidades ucranianas.