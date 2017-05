Independentistas de Cabinda anunciam libertação de polícias angolanos reféns

Lusa 30 Mai, 2017, 11:36 | Mundo

A informação consta de um comunicado enviado hoje à agência Lusa, em Luanda, no qual os independentistas daquele enclave convidam a imprensa internacional a "assistir à libertação dos polícias angolanos presos em Cabinda", mas sem precisar quando ocorrerá o ato.

"Na sequência das mentiras e da desinformação mediáticas do tirânico Governo angolano, dos desmentidos vergonhosos tendo em vista manipular a opinião pública nacional e internacional para ocultar a guerra de ocupação que nos move em Cabinda, o comando militar das Forças Armadas Cabindesas [FAC)] convida toda a imprensa internacional para vir conhecer e confirmar a identidade dos quatro polícias angolanos e assistir à sua libertação", lê-se no comunicado.

Aqueles independentistas chegaram a divulgar, nos últimos dias, várias fotografias e vídeos dos alegados agentes da Polícia Nacional de Angola que garantem ter como reféns.

As imagens, sobre as quais não foi possível atestar a sua autenticidade, mostram quatro presumíveis agentes da polícia, por estarem fardados, escoltados por alegados membros das FAC, sob ameaça de arma de fogo.

A 17 de maio, dois dias após o anúncio do sequestro, o comando-geral da Polícia Nacional de Angola negou a veracidade do mesmo, considerando-o "uma manobra" para "chamar a atenção".

"Isso não é verdade e é mais uma manobra de diversão para chamar a atenção. Não há nada de concreto em relação a isso. Não temos nenhuma informação que nos leva a acreditar nisso, até porque em conversa com o comandante de Cabinda e outras entidades locais não se confirma", afirmou à Lusa o porta-voz do comando-geral da Polícia Nacional de Angola, Orlando Bernardo.

O oficial afirmou ainda que a situação em Cabinda está "completamente controlada" e que "nenhum comando reportou nada diferente no que diz respeito ao estado do efetivo local".

Os independentistas da FLEC-FAC anunciaram então que fizeram reféns quatro elementos da Polícia Nacional de Angola, na sequência de uma emboscada na povoação de Nhuca, região de Buco Zau, tendo pedido na altura a mediação do Comité Internacional da Cruz Vermelha para a sua libertação.

"Como a mentira é uma arma política do invasor angolano, nós queremos mostrar ao mundo que os quatro polícias angolanos foram presos, estão connosco e que foram bem tratados, segundo o artigo 44 da Convenção de Genebra. A FLEC-FAC respeita as regras internacionais, ao contrário do que fazem as forças angolanas (FAA) aos militares cabindas das FAC", referem os independentistas, no comunicado de hoje.

A organização independentista recorda que a 01 de fevereiro de 1885 foi assinado o Tratado de Simulambuco, que tornou aquele enclave num "protetorado português", o que está na base da luta pela independência do território.

O enclave de Cabinda, no `onshore` e `offshore`, garante uma parte substancial da produção total de petróleo por Angola, atualmente superior a 1,6 milhões de barris por dia.

Desde 2016, quando retomou a luta armada, a FLEC-FAC já reivindicou dezenas de ataques mortais a militares das FAA, cuja autenticidade é negada pelo Governo, forças de segurança e forças armadas angolanas.