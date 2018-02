Independentistas decidem manutenção de apoio a Puigdemont

Graça Andrade Ramos - RTP08 Fev, 2018, 17:13 | Mundo

Antiga número dois de Puigdemont, Artadi sempre foi uma das personalidades independentistas consideradas elegíveis para presidir ao Governo da Catalunha, caso a investidura de Puigdemont, exilado na Bélgica e sob pena de prisão se regressar à Catalunha, se revele impossível.



De acordo com fontes próximas das negociações, citadas pelo jornal El País, nas últimas horas foram estabelecidas as principais linhas de um acordo entre o partido de Puigdemont, Juntos pela Catalunha e a Esquerda Republicana, ERC, do Presidente do Parlamento, Roger Torrent, para ultrapassar o impasse criado pela recusa de Madrid em facilitar a investidura de Puigdemont. Artadi parece a mais indicada para permitir a solução ao impasse, que já levou ao adiamento sine die da cerimónia de investidura do Presidente, anteriormente marcada para dia 30 de janeiro.



Por seu lado, a CUP - Candidatura de Unidade Popular - tem evitado pronunciar-se sobre a proposta e espera uma proposta formal por parte do Juntos pela Catalunha e da ERC e evita para já falar de uma formação de governo.



"A nossa luta é a investidura", referiu o deputado da CUP, Vidal Aragonés.

Acordo quase fechado... ou talvez não

A emissora Rac 1 dava esta manhã o acordo como praticamente fechado depois de uma jornada de notícias e desmentidos. E Artadi como o nome do consenso.



A ERC dizia que ainda estava a negociar.



Ambos os partidos afirmam que estão a tentar manter o nome de Puigdemont na presidência e isso mesmo foi expresso pela própria Artadi, ao final da manhã, nos corredores do Parlamento catalão. "Puigdemont é o nosso candidato mas, sobretudo, é o candidato do Parlamento", disse.



O mesmo recado foi deixado pelo porta-voz do ERC, Sergi Sabria em entrevista à TV3. "Puigdemont é o unico candidato em cima da mesa para o ERC" e "estamos a procurar maneira de legitimar a figura de Puigdemont e que possa assumir a Presidência".



Sabrià afirmou ainda que "ainda estamos a trabalhar duramente para conseguir o acordo", e assumiu que não ouviu o nome de Artadi durante as discussões. Lembrou contudo que não cabe à ERC propor nomes e admitiu que esse poderá ter sido falado.



O partido não terá "problemas" se o "Juntos pela Catalunha" propuser outro nome em lugar de Puigdemont, acrescentou. O que o ERC não quer é manter o impasse muito mais tempo.



"Não queremos forçar de forma a dizer se o acordo se fará hoje ou amanhã", disse Sabià, deixando claro que "queremos tudo e queremos faze-lo com habilidade e inteligência" mas também que manter esta situação por dois meses " absolutamente impossível" para o seu partido.

Visitas à prisão

O assunto terá sido um dos pontos na agenda do novo presidente do Parlamento catalão, Roger Torrent, que visitou esta manhã os dirigentes independentistas detidos na prisão de Estremera perto de Madrid, por "rebelião" e "sedição".



Com Oriol Junqueras, líder do ERC e antigo número dois da região, e Joaquim Forn, ex responsável pela pasta da Administração Interna, Torrent deveria decidir que tipo de apoio manter a Carles Puigdemont, até agora único candidato à Presidência da Generalitat.



A saída do encontro Torrent não revelou pormenores. "Claro , esta reunião foi muito frutuosa tanto do ponto de vista humano como do ponto de vista político", referiu à imprensa, pedindo de novo a libertação dos dois polícios. "eles nunca deveriam estar detidos, estão presos por razões políticas, um processo político", defendeu.



Durante a tarde Torrent deverá visitar Jordi Sanchez e Jordi Cuixat, dirigentes de associações independentistas catalãs, detidos provisoriamente desde outubro de 2017 na prisão Sto del Real perto da capital espanhola.

O Conselho de Opinião

O acordo entre os dois partidos estará a ser dificultado pelo mecanismo de criação do Conselho de Opinião a presidir por Puigdemont. A reforma da lei da Presidência pode ser feita pela via mais rápida - e seria com toda a probabilidade impugnada pela oposição - ou pela via ordinária, o que irira atrasar a criação do organismo.



Uma terceira via será dar-lhe um carater puramente simbólico, para dificultar impugnações pelo Tribunal Constitucional e é a solução preferida pelo ERC.



"A ideia é original mas não sei se efetiva", confessava a deputada do ERC, Teresa Jordà, na TVE. Os republicanos não estão absolutamente convencidos da medida e vêm dificuldades em concretizá-la.



Caso este princípio de acordo se concretize, Puigdemont será reconhecido por parte de uma assembleia de eleitos independentistas na Bélgica, para garantir a imagem de que se mantém presidente.



As negociações irão prosseguir para tentar formar um governo paritário formado pelo Juntos pela Catalunha e o ERC.



O Juntos pela Catalunha pretende ainda que o Parlamento aprove uma proposta de resolução a condenar a aplicação do artigo 155 da Constituição e que se defenda a legitimidade de Puigdemont e dos seus conselheiros para continuar a presidir à Generalitat.