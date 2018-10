Independentistas voltam a manifestar-se em Barcelona

As forças de segurança conseguiram fazer dispersar os manifestantes por volta da meia-noite mas só depois de várias cargas policiais, como conta a jornalista Rita Fernandes.



Os manifestantes chegaram mesmo a derrubar as barreiras de segurança junto ao parlamento.



O jornal El Pais conta que nunca os manifestantes tinham chegado tão perto das portas do parlamento catalão e conseguiram mesmo marcar a chegada com autocolantes que diziam

"República em construção pedimos desculpa pelo incómodo".



Contentores do lixo foram incendiados e objetos atirados contra edifícios.



Carles Puigdemont criticou as manifestações e disse que se vão encapuzados e se usam a violência não são do movimento pela independência da Catalunha.