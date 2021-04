Índia. "Acumulação de medicamentos e oxigénio em casa está a causar pânico"

Com uma população de 1,3 mil milhões de habitantes, a Índia está a enfrentar um novo surto da covid-19, batendo recordes de mortes e contágios durante cinco dias consecutivos, e levando vários países a oferecerem ajuda ao gigante asiático. Só nas últimas 24 horas o país contabilizou 352.991 novos casos, um novo máximo a nível mundial.

Ao mesmo tempo, a Índia está a enfrentar uma crise na assistência médica a doentes graves, com a pressão nos hospitais, a falta de camas para internamentos, a falta de oxigénio e de medicamentos e recursos para combater a doença.







Mas agora, com receio de necessitar de tratamento em casa, muitas pessoas começaram a recorrer ao mercado negro e a comprar oxigénio e medicamentos, acumulando estes recursos em casa, o que está a levar à escassez nos hospitais que tratam pacientes com sintomas graves de Covid-19, segundo o Guardian





"A acumulação de medicamentos como o Remdesivir e oxigénio em casa está a causar pânico e até escassez desses recursos", afirmou Randeep Guleria, diretor do Instituto de Ciências Médicas da Índia, num , afirmou Randeep Guleria, diretor do Instituto de Ciências Médicas da Índia, num comunicado divulgado pelo Ministério da Saúde no domingo.





Como recordou Guleria, a infeção pelo SARS-CoV-2 provoca, na maioria das vezes, doença leve e "entre 85 a 90 por cento das pessoas têm apenas sintomas como constipação, febre, dor de garganta e dores no corpo". E, nestes casos, o tratamento dos sintomas "em casa é suficiente para curar estas infeções e não há necessidade de oxigénio ou remdesivir".



O problema maior, explicou ainda, é que "dez a 15 por cento dos pacientes com infeções graves podem precisar de oxigénio, remdesivir ou plasma", começando estes recursos a escassear. Isto é, maioria das pessoas infetada com o coronavírus não precisa de ser tratada com oxigénio e ao comprar e guardar em casa estão a reduzir a disponibilidade para pacientes graves.







Além disso, continuou Guleria, o Remdesivir não é uma "solução mágica". O Remdesivir não reduz o tempo de internamento nem salva vidas. Nos casos moderados a graves de Covid-19, pode reduzir a permanência no hospital, mas se for administrado em casos leves, pode apenas complicar as coisas.



A compra de oxigénio aumentou mais de 20 por cento a nível nacional nos últimos dias. Na capital, Nova Deli, os hospitais estão já a enfrentar uma escassez aguda de oxigénio e a deixar cetenas de vidas em risco.

Preço de medicamentos aumenta enquanto morrem doentes





A procura pelos produtos no mercado negro aumentou, aumentando também os preços de medicamentos essenciais, oxigénio e outros bens necessários, além de ter disparado a venda de "medicamentos questionáveis", avança a



Anshu Priya, por exemplo, não conseguiu que internassem o sogro, doente grave de Covid-19, nos hospitais de Nova Déli nem nos arredores, por falta de camas hospitalares. Como contou à emissora britânica, só no mercado negro conseguiu encontrar oxigénio à venda por cerca de 50 mil rúpias (cerca de 670 dólares) - o preço normal costuma rondar as seis mil rúpias.



As pessoas receiam não ter assistência médica, que os hospitais não tenham os recursos necessários para as salvar e recorrem, em desespero, a todos os meios que conseguem. Contudo, a maioria da população da Índia não pode comprar nem pagar estes valores por medicamentos. Como os hospitais em muitas cidades indianas estão lotados e quase sem camas para internamento, muitas pessoas têm se sentido obrigadas a encontrar maneiras de arranjar formas de tratar doentes com Covid-19 em casa.





A BBC contactou vários fornecedores de oxigénio, no mercado negro, e a maioria pediu, pelo menos, dez vezes mais do que o preço normal.



A situação é especialmente grave em Nova Deli, onde não há mais camas em Unidades de Cuidados Intensivos de UTI. As famílias com algum poder económico estão a contratar enfermeiros particulares e a consultar medicos remotamente, mas nem todos podem recorrer a estas alternativas e o número de mortes tem aumentado exponencialmente nos últimos dias.



Só nas últimas 24 horas, o país registou 2.812 mortes provocadas pelo coronavírus SARS-CoV-2, um novo máximo nacional desde o início da pandemia, segundo dados do Ministério da Saúde indiano.





No sábado, 20 pacientes morreram no hospital Jaipur Golden na capital, durante uma grave crise de falta de oxigénio, relata o Guardian. No domingo, quatro pacientes do hospital Kathuria de Gurgaon e outros quatro doentes do hospital Virat em Rewari, ambos a sudoeste de Nova Déli, morreram quando as instalações também ficaram sem oxigénio.





Já começaram a ser relatados, segundo a imprensa local, vários casos de pessoas que estão a morrer à porta dos hospitais por não haver recursos médicos para as assistir e não poderem comprar medicamentos e oxigénio no mercado negro.





Foram já muitos os hospitais que alertaram para a falta de oxigénio e de medicamentos para tratar doentes Covid, algumas das intituições não têm já camas disponíveis e outras não aceitam mais doentes, mesmo tendo camas para internamento, porque não têm recursos suficientes para atender todos os pacientes.



O Governo indiano têm tentado agir para controlar a escassez de suprimentos, envando petroleiros para abastecer os hospitais, mas as quantidades são apenas suficientes por um dia.





Como o médico Tiwari, de um dos hospitais de Nova Déli, explicou à BBC as autoridades de saúde começam a temer que possa acontecer "uma grande tragédia".



"A luta desesperada para salvar os pacientes com Covid-19 mudou dos hospitais para casa", e mesmo isso está a revelar ser uma tarefa difícil, visto que nem os profissionais de saúde "têm acesso fácil ao oxigénio".





Com esta nova e grave vaga de Covid-19, o chefe do Governo de Nova Deli, Arvind Kejriwal, anunciou no domingo o prolongamento do confinamento por uma semana da cidade de 20 milhões de habitantes, a mais afetada pela nova vaga.



Vários países do Ocidente já ofereceram ajuda à Índia para combater este surto e controlar a propagação do vírus. No domingo, o Governo britânico anunciou que enviou mais de 600 peças de equipamento médico de emergência, incluindo respiradores.



No mesmo dia, os Estados Unidos decidiram enviar recursos médicos e matérias-primas para fabricar vacinas na Índia, retribuindo a ajuda que receberam daquele país no início da pandemia. Já a União Europeia está a organizar o envio urgente de medicamentos e oxigénio para aquele país, tendo França e Alemanha igualmente prometido fornecer ajuda de emergência.