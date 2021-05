Índia. Ambientalistas suspeitam de envenenamento como causa da morte de dezoito elefantes

Uma manada de elefantes foi encontrada morta no nordeste da índia. As autoridades locais apontam que o grupo de animais foi atingido por raios, mas vários ambientalistas avançam que os elefantes morreram por envenenamento, pedindo maior proteção no futuro.