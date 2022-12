Índia. Ativistas exigem leis mais rigorosas contra a venda de ácido online

O vídeo do momento foi amplamente partilhado e está a causar indignação na Índia, com grupos de ativistas a exigir a proibição da venda de ácido online, sendo que, de acordo com os investigadores, os atacantes tiveram acesso à substância dessa forma.





Swati Maliwal, presidente da Comissão das Mulheres de Deli, afirmou ser motivo de grande preocupação que "o ácido tenha sido adquirido através de um portal de compras online e atirado a uma rapariga de 17 anos. Isto precisa de ser controlado, caso contrário, teremos de enfrentar muitos mais casos deste tipo".





Os ativistas contestam o facto de o ácido ainda se encontrar disponível para venda no website onde os autores do ataque de 14 de dezembro compraram o produto químico.





Em 2013, o Supremo Tribunal indiano limitou a venda de ácido, ao decretar a obrigatoriedade de os potenciais compradores terem de apresentar um documento de identidade aprovado pelo Governo e de fornecer uma razão válida para a compra. Os vendedores foram ainda obrigados a manter um registo de todas as vendas.



A lei foi aprovada na sequência de uma campanha liderada por Laxmi Agarwal, uma mulher que foi gravemente queimada num ataque com ácido em Deli quando tinha 15 anos.

Mais de mil casos entre 2017 e 2021



Depois do ataque da semana passada, Agarwal iniciou uma nova petição. Desta vez exige uma proibição total das vendas de ácido. "Estremeço ao pensar que isto pode acontecer a qualquer rapariga neste país", afirmou. Em dois dias, mais de dez mil pessoas assinaram a petição da ativista.







Entre 2017 e 2021 registaram-se mais de mil casos de ataque com ácido no país, de acordo com os dados do Gabinete Nacional de Registos Criminais da Índia. Contudo, os ativistas mostram-se preocupados com o facto de cerca de 60 por cento dos casos nunca serem denunciados por vergonha ou por medo de uma nova agressão.

"O ácido pode mudar a vida de alguém para sempre. O ácido leva à desfiguração do rosto para toda a vida, causando incapacidade. O produto de 20 rupias leva 20 anos e mais de 25 mil libras esterlinas em custos de tratamento. Derrete a pele até aos ossos. Deve ser proibido de imediato", disse Shaheen Malik, sobrevivente de um ataque com ácido e ativista. A maioria dos ataques dão-se contra mulheres entre os 15 e os 20 anos e têm por trás motivações de género.





Malik fundou uma associação que auxilia os sobreviventes com ajuda legal e médica. O caso da ativista está num "limbo" desde 2009, enquanto os seus atacantes continuam à solta.



"Perdi 60 por cento de visão num olho e passei por 25 cirurgias. Treze anos mais tarde, nada mudou", disse Shaheen Malik.





Para os ativistas, o elevado número de casos é um reflexo da "falta de seriedade" com que o Governo indiano tem tratado o assunto. As vítimas contestam a facilidade de acesso aos químicos e o facto de não existir uma legislação adequada para este tipo de crimes.