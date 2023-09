Índia. Cabaz alimentar mensal de dez quilos na luta contra a tuberculose

A Índia regista o maior número de mortes por tuberculose a nível mundial e para contrariar esta tendência lançou um plano para reduzir a incidência e as taxas de mortalidade até 90 por cento, até 2025.





RATIONS (Redução da activação da tuberculose através da melhoria do estado nutricional) é no nome do projeto que contribuiu para fornecer provas de que uma boa nutrição melhora as taxas de tratamento e prevenção da doença. Foi apoiado pelo Conselho Indiano de Pesquisa Médica.





O estudo indiano durou três anos e envolveu 10 mil pessoas. Este ensaio demonstrou uma redução nas mortes por tuberculose em 60 por cento e travou as probabilidades de infeção nas famílias em cerca de 40 por cento através de um reforço da nutrição.







Anurag Bhargava, médico e epidemiologista do Yenepoya Medical College em Mangalore, afirmou que, embora estudos anteriores tenham indicado uma ligação entre melhor nutrição e redução da mortalidade, os resultados não foram conclusivos.







"A subnutrição em pacientes com tuberculose ativa é um fator de risco para mortalidade por tuberculose, toxicidade medicamentosa e recaída. Procuramos evidências de suporte nutricional (macronutrientes, micronutrientes ou ambos) nos resultados do tratamento", argumenta.







“Este é o primeiro ensaio a nível mundial para a prevenção da tuberculose em familiares através de um suplemento nutricional”, explicou Bhargava, que liderou o projeto com a sua mulher, Madhavi, uma cirurgiã que se tornou especialista em saúde pública.



Cabaz com alimentos básicos

O casal começou o estudo de três anos que envolveu mais de dez mil pessoas em 2019. Os médicos viajaram entre aldeias remotas no estado de Jharkhand.





Os familiares de doentes com tuberculose infeciosa receberam um cesto mensal que continha 5 kg de arroz, 1,5 kg de leguminosas e comprimidos de micronutrientes durante seis meses.





Nos dois anos seguintes, os investigadores descobriram que a incidência de tuberculose tinha diminuído entre 39 por cento a 48% em comparação com as pessoas que não recebiam nutrição extra.





Os pacientes com tuberculose recebiam uma cesta alimentar mensal de 10 kg composta por arroz, leite em pó, óleo, leguminosas e multivitaminas, que, juntamente com os medicamentos regulares contra a infeção, melhoraram as taxas de tratamento.





O estudo descobriu que um ganho de peso de cinco por cento na cesta de alimentos nos primeiros dois meses de tratamento reduziu a possibilidade de morte em 60 por cento.





Cerca de 75 por cento dos doentes relataram a capacidade de regressar ao trabalho no final do tratamento. O estudo RATIONS também registou quase o dobro do ganho de peso entre os pacientes em comparação com aqueles que não receberam suplementos nutricionais.





Mais de 80 por cento dos doentes infetados estavam abaixo do peso no início, quase metade estava gravemente abaixo do peso e quase três por cento eram capazes de realizar atividades normais.





Os médicos remataram dizendo que a