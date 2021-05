Índia. Caos pandémico coloca o Governo debaixo de fogo

O país que é o segundo com mais população do mundo deverá ter de acordo com muitos especialistas um número muito superior de infecções para além destes números oficiais.



A Índia está na segunda fase da pandemia. Há muita falta de oxigénio e de camas nas grande cidades ,como Nova Deli.



O primeiro-ministro está a ser fortemente criticado por ter subestimado a importância do vírus. A oposição insiste que o Governo deve avançar com um confinamento geral .