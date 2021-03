Índia com 131 mortes e 24.492 novos casos

O país sofreu recentemente um aumento de infeções, após ter reduzido drasticamente a progressão da doença, depois de atingir o valor mais alto de contágios em setembro de 2020, com 97.894 casos num só dia.

A cidade da Nagpur, no estado ocidental de Maharashtra, responsável por mais de metade dos casos de covid-19 no país nos últimos dias, iniciou na segunda-feira o confinamento durante uma semana, até 21 de março.

Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 11,4 milhões de casos de covid-19 (11.409.831), sendo agora o terceiro país do mundo com mais infeções, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, que no sábado ultrapassou o país asiático no total de contágios.

Com 158.856 mortes desde o início da pandemia, a Índia é o quarto país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos, Brasil e México, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).

O país tem atualmente 223.432 casos ativos da doença.

A Índia começou a campanha de vacinação em 16 de janeiro, tendo até agora vacinado mais de 32,9 milhões de pessoas (32.947.432), de acordo com os números atualizados diariamente pelo Ministério da Saúde indiano.

O objetivo do Governo indiano é vacinar cerca de 300 milhões de pessoas até julho, num país com 1,3 mil milhões de habitantes, mas o plano sofreu atrasos, de acordo com a imprensa local.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.654.089 mortos no mundo, resultantes de mais de 119,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.