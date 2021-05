Índia com 329 mil casos, valor mais baixo nos últimos 14 dias

Nas últimas 24 horas, o país contabilizou ainda 3.876 mortes provocadas pelo novo coronavírus, aumentando para 249.992 o total de óbitos desde o início da pandemia.

Com um total acumulado de 22,9 milhões de casos de covid-19, a Índia é o segundo país no mundo com mais infeções, depois dos Estados Unidos, e o terceiro com mais mortes, a seguir aos EUA e Brasil.

O país é atualmente o epicentro da pandemia, devido a uma segunda vaga que dura há mais de um mês, contando atualmente mais de 3,7 milhões de casos ativos.

Com cerca de 1,3 mil milhões de habitantes, a Índia administrou cerca de 172 milhões de vacinas desde o arranque da campanha de vacinação, em 16 de janeiro, de acordo com os números atualizaos diariamente pelo Ministério da Saúde indiano.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.294.812 mortos no mundo, resultantes de mais de 158,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.