Índia começa a aplicar terceira dose para enfrentar surtos da variante Ómicron

A decisão de administrar a "dose de precaução" foi tomada no momento em que o país regista um aumento global de casos de covid-19.





As prioridades centram-se em três grupos prioritários: profissionais de saúde, trabalhadores que estão na linha da frente no combate à doença e pessoas com idade acima dos 60 anos com problemas de saúde prévios.





"Os guerreiros que lutam contra o coronavírus, os cuidados de saúde e os trabalhadores da linha de frente têm uma enorme responsabilidade ao contribuir para manter o país seguro ... Portanto, do ponto de vista da precaução, o Governo decidiu começar a administrar doses de precaução aos trabalhadores da saúde e da linha de frente", disse Modi, citado na NDTV.





Os elegíveis para a terceira dose têm de cumprir nove meses de intervalo desde a segunda vacina.





Na tentativa de garantir mais proteção à população, a terceira dose administrada a cada pessoa será do mesmo laboratório das anteriores. Não haverá mistura ou combinação de vacinas.





O primeiro-ministro anunciou também a decisão de estender a campanha de vacinação da Índia para incluir crianças nas primeiras duas doses.







Em reunião governamental, foi estabelecida a necessidade de reforço de "apoio técnico" às comunidades que enfrentam mais casos. A vacinação de grupos prioritários continua gratuita nos hospitais públicos.





Cerca de 91 por cento da população adulta está parcialmente vacinada. Sessenta e seis por cento regista duas doses.







Adnan Abidi - Reuters

Na semana passada, a Índia iniciou a campanha de vacinação de jovens entre os 15 e os 18 anos. Para além dos dispositivos já existentes, as escolas públicas e privadas começaram a funcionar também como centros de vacinação.





Este programa de vacinação continua a excluir milhões de pessoas, dizem os especialistas.





A Índia falhou a meta de dar a toda a sua população adulta de 940 milhões duas vacinas até o final de 2021 e acentuou-se quando as vacinações semanais diminuíram nos últimos meses do ano passado.

Chandrakant Lahariya, epidemiologista e especialista em sistemas de saúde, afirma queporque não seria possível atingir 100 por cento de cobertura de vacinação em nenhum ponto."Existem algumas pessoas que não desejam ser vacinadas por vários motivos", disse à BBC.", acrescentou Lahariya.A 3 de novembro, o Governo lançou um programa para vacinar em casa. A variante Ómicron foi detetada a 24 de novembro de 2021.