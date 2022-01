Índia começa a vacinar maiores de 15 anos

Cerca de 100.000 jovens inscreveram-se para receber a primeira dose da vacina produzida pelos laboratórios Bharat Biotech da Índia, segundo dados da plataforma oficial Cowin, criada pelas autoridades indianas para gerir a vacinação.O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anunciou a 25 de dezembro que a campanha de vacinação indiana seria alargada para incluir os maiores de 15 anos de idade, enquanto as doses de reforço para a população com mais de 60 anos em risco começarão a ser administradas hoje tambémEstas medidas, que nesta fase não incluem o reforço da inoculação para a população em geral, vêm no meio da propagação da variante ómicron na Índia e de um rápido aumento das infeções diárias.O Ministério da Saúde da Índia relatou hoje 33.750 infeções nas últimas 24 horas, elevando o número total de infeções para 34,9 milhões desde o início da pandemia.

O país também contabilizou 123 mortes nas últimas 24 horas, acumulando 481.893 no total.