Índia considera converter carruagens de comboio em hospitais improvisados

Amit Shah, membro do Governo do primeiro-ministro Narendra Modi, convocou para hoje uma reunião com os principais partidos políticos para discutir a deterioração da situação na capital, onde a escassez da camas para doentes com covid-19 preocupa as autoridades.

Deli tem cerca de nove mil camas dedicadas a doentes com covid-19, entre hospitais públicos e privados, mas um painel de peritos do Governo defendeu que a cidade vai precisar de pelo menos 15 mil camas até final deste mês.

O Governo do estado de Nova Deli estima precisar de, pelo menos, 80 mil camas até essa data. Entretanto, alertou que, se necessário, hotéis e salões de festas seriam transformados em hospitais.

Nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde indiano comunicou mais 11 mil novas infecções por coronavírus, pelo terceiro dia consecutivo, elevando o total de casos para mais de 332 mil, incluindo 9.520 mortes.

Segundo especialistas, o aumento acentuado dos casos de contaminação atesta a precariedade do sistema de saúde indiano, com a escassez de camas a causar crescente preocupação entre a população.

Os meios de comunicação indianos relataram que muitas pessoas morreram após lhes ter sido recusado tratamento hospitalar. O ritmo das mortes é tal que, nas morgues, os corpos se acumulam, segundo a imprensa local.

A Índia é o quarto país mais atingido pela pandemia no mundo, depois dos Estados Unidos, Rússia e Brasil.

A pandemia já provocou mais de 431 mil mortos e infetou mais de 7,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.