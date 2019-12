Índia. Cortadas redes móveis devido a protestos contra lei da cidadania

As autoridades indianas esperam para esta sexta-feira mais manifestações contra a lei que dá cidadania a pessoas de várias religiões, exceto a muçulmana, e cortaram as redes móveis em alguns locais do país. A legislação foi aprovada a 11 de dezembro e é vista como discriminatória para a minoria muçulmana da Índia.