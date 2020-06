Índia e China prometem "resolução pacífica" de disputa na fronteira

Soldados dos dois países têm tido, desde o início de maio, confrontos ao longo da fronteira, principalmente na região de alta altitude do norte da Índia.

Índia e China disputam território, desde há muito tempo, nas regiões de Ladakh (oeste) e Arunachal Pradesh (leste), mas nem sequer estão de acordo sobre a extensão da sua fronteira comum.

A Índia adianta o número oficial de 3.500 quilómetros, a comunicação social chinesa aponta 2.000 quilómetros.

"Os dois lados concordam com a necessidade de resolver pacificamente a situação nas áreas de fronteira, respeitando os vários acordos bilaterais", afirmou hoje o Ministério das Relações Exteriores da Índia em comunicado.

Os oficiais dos dois lados consideram que é "essencial" uma "resolução rápida" para as relações bilaterais entre os dois estados mais populosos do mundo.

Os dois países vão continuar com conversações "militares e diplomáticas para resolver a situação e garantir paz e tranquilidade nas áreas de fronteira", acrescenta o ministério.

No início de maio, registaram-se confrontos entre os soldados das duas nações, na região de Sikkim (leste da Índia), de que resultaram vários feridos.

