Índia envia hoje o seu primeiro satélite para estudar o Sol

O satélite Aditya-L1 será lançado do centro espacial de Sriharikota, no sul da Índia, às 11:50 locais (07:20 em Lisboa), e depois posicionado a 1,5 milhões de quilómetros da Terra, no chamado ponto de Lagrange 1 (L1).

Aditya, que significa Sol em hindi, irá registar a atividade solar, em particular a dinâmica dos ventos solares (emissão contínua de partículas subatómicas provenientes da coroa solar) e os seus efeitos na meteorologia espacial.

O engenho está equipado com sete módulos para observar duas das camadas externas da atmosfera do Sol - cromosfera e coroa - e detetores de campos eletromagnéticos e de partículas, segundo a Organização Indiana de Investigação Espacial, que promove a missão.

Europa e Estados Unidos já têm sondas a observar o Sol, a Solar Orbiter e a Parker Solar, mas é a primeira vez que a Índia se lança no estudo da estrela, depois de em 23 de agosto ter sido o primeiro país a pousar um engenho espacial no polo sul da Lua, região inexplorada e onde haverá grandes quantidades de água gelada.

É nesta região que os Estados Unidos querem colocar em dezembro de 2025 a primeira astronauta mulher e o primeiro astronauta negro, ao abrigo do novo programa lunar Artemis.

Apenas os Estados Unidos tiveram astronautas na superfície da Lua, entre 1969 e 1972, todos homens, no âmbito do programa Apollo.