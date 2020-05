Índia. Infeções por Covid-19 atingem novo recorde em vésperas de desconfinamento

Após 65 dias de confinamento, a Índia receberá no domingo, pela voz do primeiro-ministro desse país, as regras que terão de ser cumpridas na nova fase de desconfinamento, cujo início está previsto para 1 de junho.Este sábado, Modi divulgou uma carta aberta que assinala o primeiro ano do seu segundo mandato e na qual apelou à população que cumpra com as regras para impedir a propagação da pandemia., explicou o líder indiano, acrescentando que os trabalhadores, nomeadamente os migrantes, têm “sido alvo de um imenso sofrimento” devido às restrições impostas devido à pandemia.O primeiro-ministro referia-se ao facto de mais de uma centena de migrantes ter morrido em acidentes ou de fome enquanto tentavam regressar às suas terras natais após terem ficado sem emprego nas grandes cidades, de onde se viram forçados a sair, apesar de tal ser desaconselhado pelo Governo por receio de que o vírus chegasse a aldeias e fizesse aumentar os números., afirmou Narendra Modi. “Dada a maneira como a Índia surpreendeu o mundo com a sua união e determinação na luta contra o vírus, há uma forte crença de que também serviremos de exemplo para a recuperação económica”, acrescentou.

Casos de Covid-19 no Governo indiano

A Índia regista, até ao momento,, de acordo com dados da agência Reuters. Cerca de cinco mil pessoas morreram, enquanto mais de 82 mil pessoas conseguiram recuperar da doença.Apesar de o número de óbitos na Índia ser baixo comparativamente com outros países,e salientam que o número de novas infeções tem estado a aumentar, estimando que dentro semanas o país possa atingir um milhão de infetados.Na sexta-feira, um dia antes do alerta de Narendra Modri,. O Governo terá pedido a vários funcionários que cumprissem quarentena domiciliária por 14 dias como precaução.

No mês passado, cerca de 500 pessoas entraram em isolamento nas instalações do palácio presidencial da Índia depois de um membro da família de um trabalhador que habitava nessas instalações ter testado positivo para a Covid-19.

O grande aumento diário do número de casos na Índia leva os especialistas a acreditar que é demasiado cedo para levantar as restrições, que já começaram a ser aliviadas ao longo do último mês. Por essa razão,Quase metade dos 174 mil casos confirmados na Índia estão localizados em apenas quatro cidades: Nova Deli, Chennai, Ahmedabad e Mumbai, onde os hospitais públicos estão tão sobrecarregados que os pacientes chegam a dormir em cima de cartões espalhados nos corredores.

A testagem à Covid-19 tem sido outra dificuldade do país, que apenas realiza dois testes por cada mil habitantes, um dos rácios mais baixos entre os países mais afetados pela pandemia. Recentemente o número de testes diários tem estado a subir, o que pode explicar o aumento do número de novos casos registados.