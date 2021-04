Índia. Já há hospitais que recusam doentes

Escasseia o oxigénio, e quando se tem a sorte de o receber, pode ser dentro do carro. Na rua, sucessivas cremações em massa.



Muitos Estados da Índia entraram em confinamento total. A epidemia no país está descontrolada, com 380 mil infeções nas últimas 24 horas.