Partilhar o artigo Índia lança com sucesso 31 satélites com o mesmo foguetão Imprimir o artigo Índia lança com sucesso 31 satélites com o mesmo foguetão Enviar por email o artigo Índia lança com sucesso 31 satélites com o mesmo foguetão Aumentar a fonte do artigo Índia lança com sucesso 31 satélites com o mesmo foguetão Diminuir a fonte do artigo Índia lança com sucesso 31 satélites com o mesmo foguetão Ouvir o artigo Índia lança com sucesso 31 satélites com o mesmo foguetão

Tópicos:

Canadá Finlândia, Deli, Espacial,