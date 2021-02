Índia. Mais de 200 desaparecidos após colapso de glaciar

Breaking: A massive flood in Dhauli Ganga seen near Reni village, where some water bodies flooded and destroyed many river bankside houses due to cloudburst or breaching of the reservoir. Casualties feared. Hundreds of ITBP personnel rushed for rescue: ITBP pic.twitter.com/SuoE91JkY8 — Prasar Bharati News Services पी.बी.एन.एस. (@PBNS_India) February 7, 2021

Ao descer a elevada velocidade por entre as montanhas que ladeiam o rio Dhauliganga, no domingo, a enorme quantidade de água vinda do glaciar foi-se transformando em lama e destruiu cinco pontes, dezenas de casas e a barragem de Rishiganga. Foi ainda destruída uma outra barragem que estava em construção.revelou a Polícia do Estado indiano de Uttarakhand, onde ocorreu o desastre.A maioria das pessoas desaparecidas estavam, no momento do colapso, a trabalhar nas barragens que foram destruídas. As restantes são habitantes locais e pastores.Esta segunda-feira foram intensificados os esforços de resgate. São mais de dois mil os membros das forças militares indianas, de grupos paramilitares e da Polícia que estão agora a participar na operação, assim como soldados especialistas em montanhismo., adiantou aos jornalistas o chefe da Força Nacional de Resposta a Desastres.As equipas estão focadas num túnel de 2,5 quilómetros onde acreditam que os trabalhadores desaparecidos estejam encurralados. Vivek Pandey, porta-voz da Força Policial da Fronteira Indo-Tibetana, avançou aos órgãos de comunicação no local quemas que, até agora, não conseguiram localizá-los.“As equipas de resgate usaram cordas e pás para alcançar a boca do túnel. Cavaram por entre os destroços e entraram no túnel. Mas ainda não alcançaram as pessoas encurraladas”, disse por sua vez o ministro-chefe do Estado de Uttarakhand.No domingo, 12 pessoas foram resgatadas de um outro túnel no local do desastre.O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, garantiu estar a acompanhar de perto a situação., escreveu numEsta segunda-feira, cientistas foram levados até ao local para confirmar se a causa das inundações foi realmente a quebra do glaciar ou se, em vez disso, poderá ter ocorrido uma avalanche.Vários especialistas já concordaram que. Ativistas locais também apontaram culpas a quem decidiu a construção intensiva de barragens ao longo do rio e das montanhas de Uttarakhand, considerando que estas desestabilizam a região e resultam em mais desastres como o de domingo.Apenas no Estado de Uttarakhand. Especificamente na área afetada pelo acidente, encontram-se 58 projetos de hidroeletricidade ao longo do rio.