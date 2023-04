Índia pede mais cooperação no combate ao terrorismo internacional

"Qualquer tipo de ato terrorista ou apoio ao terrorismo é um grave crime contra a humanidade", disse Singh, durante uma reunião dos ministros da Defesa da Agência para a Cooperação para Defesa e Segurança (SCO, na sigla em inglês) que decorre em Nova Deli.

A SCO foi fundada em 2001 pela China, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão, tendo posteriormente incluído a Índia e o Paquistão.

A Índia acusa o Paquistão, rival de longa data, de armar e treinar grupos insurgentes que lutam pela independência de Caxemira -- território controlado pela Índia - ou pela sua integração no Paquistão, uma acusação que Islamabad nega.

No Afeganistão, a imposição de novas medidas pelo regime talibã, tais como restrições às mulheres, é uma preocupação dos estados-membros da SCO.

Singh reuniu com o ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, à margem da reunião e discutiu a cooperação militar entre os dois países, bem como parcerias na área industrial.

O Ministério da Defesa da Índia disse que discutiu a participação da indústria de defesa russa e uma iniciativa do Governo indiano para aumentar a produção neste domínio.

A Índia depende da Rússia em 60% das suas compras de armas e o Governo do primeiro-ministro Narendra Modi está a procurar estabelecer novas parcerias para desenvolver a indústria nacional de armas.

Os dois ministros também discutiram a paz e segurança regional e reiteraram o compromisso de fortalecer a parceria bilateral, particularmente na área da defesa, de acordo com o Governo indiano.

Singh manteve na quinta-feira uma reunião com o homólogo chinês, general Li Shangfu, a quem afirmou "categoricamente" a oposição indiana à crescente presença militar do seu vizinho do norte, face a incidentes na fronteira comum de 3.500 quilómetros, de acordo com uma nota do seu ministério.

Em comunicado publicado hoje, o ministério chinês da Defesa afirmou que a situação na fronteira é "estável".

"Esperamos que os dois lados possam trabalhar juntos para construir continuamente a confiança mútua", adiantou o ministério liderado por Li Shangfu.