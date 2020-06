Índia proíbe 59 aplicações ligadas à China por razões de defesa e segurança nacional

A decisão da Índia surge ho momento em que as suas tropas estão envolvidas num impasse tenso com soldados chineses no leste de Ladakh, no Himalaia. A Índia perdeu 20 soldados num confronto a 15 de junho.

As aplicações proibidas incluem o TikTok, UC Browser, WeChat e o Bigo Live, bem como as plataformas de comércio eletrónico Club Factory e Shein, usadas em dispositivos móveis e não móveis conectados à Internet, de acordo com um comunicado do Governo.

O Governo sublinhou as crescentes preocupações sobre segurança de dados e salvaguarda da privacidade de 1,3 biliões de indianos, que representam uma ameaça à soberania e segurança do país.