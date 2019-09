Índia. Próximo país a aterrar na Lua

RTP06 Set, 2019, 09:35 | Mundo

Depois dos Estados Unidos da América (1969), Rússia (1976) e China (2013), chegou a vez de a Índia chegar à Lua. Segundo a Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO), o módulo orbital e o de aterragem separaram-se com sucesso na passada segunda-feira.





A expetativa é que a aterragem do satélite aconteça já este sábado (sexta-feira em Portugal). Uma vez lá, o veículo espacial irá iniciar o mapeamento da região até agora desconhecida, colhendo amostras mineiras e químicas para análise científica posterior.





Para acompanhar o marco histórico, o ISRO irá transmitir online as etapas alcançadas, a partir da sede em Bengaluru, onde estará presente Narendra Modi, Presidente indiano. Além da ISRO, também o canal de YouTube do Gabinete de Informação de Imprensa da Índia irá partilhar as atualizações.