Índia realiza primeiro ensaio de voo de míssil nuclear de produção própria

Foi batizada com o nome Agni, referência à palavra em sânscrito para “fogo”, e é parte de um projeto já lançado em 1983.O míssil Agni-5 tem um alcance de cinco mil quilómetros, tornando-se na primeira realização indiana de projéteis de longo alcance da categoria dos Mísseis Balísticos Intercontinentais (ICBM).Esta série de armas foi desenvolvida por cientistas ao serviço da força militar do país, a Organização de Investigação e Desenvolvimento de Defesa.

Nesta segunda-feira, na plataforma X, o primeiro-ministro Narendra Modi congratulou-se com o ensaio bem sucedido.







Modi afirmou que estava “orgulhoso” com o lançamento do “primeiro teste de voo do míssil Agni-5 desenvolvido em solo indiano com a Tecnologia de Múltiplos Alvos Independente (MIRV)”.

Proud of our DRDO scientists for Mission Divyastra, the first flight test of indigenously developed Agni-5 missile with Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle (MIRV) technology. — Narendra Modi (@narendramodi) March 11, 2024



Também o ministro da Defesa, Rajnath Singh, acrescentou que a Índia “se junta agora ao seleto grupo de nações” capazes de utilizar a tecnologia de mísseis.

Os EUA, Grã-Bretanha, França, China e Rússia são os países que já usam mísseis MIRV. O Paquistão também já testou o lançamento desta arma em 2017, de acordo com o grupo de defesa sem fins lucrativos, com sede em Washington, Centro de Controle de Armas e Não-Proliferação.

Deli tem vindo a desenvolver os seus sistemas de mísseis de médio e longo alcance desde a década de 1990, especialmente à medida que cresce a sua concorrência com a China.





Em 2021, a Índia testou com sucesso o Agni-V, um míssil balístico intercontinental com capacidade nuclear que se acredita ser capaz de atingir quase toda a China.





A Índia também garante ser capaz de atacar qualquer parte do Paquistão. O país vizinho é reconhecido como inimigo desde que as duas nações conquistaram a independência em 1947. Entretanto, desde então, a Índia e o Paquistão já travaram três guerras.





Nos últimos anos, a Índia aprofundou a cooperação em defesa com os países ocidentais, incluindo na aliança Quad com os EUA, Japão e Austrália.