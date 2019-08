Índia revoga estatuto especial de Caxemira

RTP05 Ago, 2019, 11:37 / atualizado em 05 Ago, 2019, 12:08 | Mundo

As autoridades nacionalistas hindus aprovaram um decreto presidencial para abolir o estatuto especial do estado de Jammu-Caxemira, garantido pela Constituição indiana no seu artigo 370. É o único Estado indiano de maioria muçulmana.





Depois de uma reunião presidida pelo primeiro-ministro Narendra Modi, o anúncio foi feito no Parlamento pelo ministro do Interior, Amit Shah, e foi recebido com indignação por parte da oposição.







A administração de Caxemira é dividida entre a Índia e o Paquistão, duas potências nucleares que já travaram duas guerras pelo domínio daquele Estado.



O artigo 370 permite uma lei e Constituição próprias, uma bandeira e independência em várias matérias, exceto negócios estrangeiros, defesa e comunicações.







Uma atualização da lei, mais tarde, proíbe que os indianos que não sejam naturais do estado de se estabelecerem permanentemente, de comprarem terras, de ocuparem cargos no governo local e de beneficiarem de bolsas de estudos, o que é visto como uma forma de defender a maioria muçulmana e de evitar que investidores e pessoas de qualquer outra parte da Índia se fixem ali.





Cerca de 12 milhões de pessoas vivem em Jammu e Caxemira.





O governante explicou aos membros da câmara alta que o Governo decidiu dividir o estado em dois territórios.







A decisão, vista como uma tentativa de integrar totalmente a única região de maioria muçulmana no resto do país, já foi alvo de uma reação do Paquistão.







“Como uma parte de uma disputa internacional, o Paquistão irá exercer todas as opções possíveis para contrariar estes passos ilegais”, afirmou o ministro paquistanês dos Negócios Estrangeiros.







“A Índia está a jogar um jogo perigoso que pode ter sérias consequências para a paz e estabilidade regionais”, acrescentou Shah Mehmood Qureshi.







Várias movimentações indiciavam a decisão. O reforço do contingente na região com mais de dez mil soldados indianos, na passada semana, fez aumentar a especulação.







Desde sexta-feira foi dada indicação aos turistas para abandonarem a região, sob pretextos de suspeitas de um ataque terrorista de grupos paquistaneses às rotas da grande peregrinação anual.











Mehbooba Mufti, antiga chefe dos ministros em Caxemira e uma das pessoas que foi colocada detenção domiciliária, usou o Twitter para uma série de críticas à decisão. “Hoje fica marcado o mais negro dia da democracia indiana”, acrescentando que a “decisão unilateral” é “ilegal e inconstitucional”, tonando a Índia uma “força ocupacionista”.





Today marks the darkest day in Indian democracy. Decision of J&K leadership to reject 2 nation theory in 1947 & align with India has backfired. Unilateral decision of GOI to scrap Article 370 is illegal & unconstitutional which will make India an occupational force in J&K. — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 5, 2019

Omar Addullah, outro antigo chefe dos ministros em Caxemira, tinha publicado um tweet no domingo à noite dizendo que acreditava que ia ser colocado em prisão domiciliária, dizendo que “outros líderes de relevo iriam ser detidos”, pedindo que, em Caxemira, se mantivesse a calma.





#Srinagar: Leaders of political parties of Jammu and Kashmir gather at the residence of #National Conference leader Farooq Abdullah's residence for an All Party meet@OmarAbdullah @MehboobaMufti @jkpdp pic.twitter.com/UyTnG6ekeJ — Zee Salaam (@zeesalaamtweet) August 4, 2019

“Aqueles que aqui estão a celebrar a decisão são ignorantes sobre as consequências de longo alcance da decisão”, reforçou Mehbooba Mufti, num outro tweet.





O partido no poder, do primeiro-ministro Narendra Modi, tem vindo a lutar por esta decisão. A revogação do Artigo 370 foi mesmo uma promessa na campanha eleitoral já este ano. O partido Bharatiya Janata teve uma vitória expressiva nas eleições de maio-junho.







Quem vive em Caxemira teme que a decisão venha a implicar uma alteração na demografia no único estado de maioria muçulmana. Os analistas alertam que a revogação do estatuto especial significará um escalar de instabilidade e tensão com o Paquistão.





Caxemira é reclamada tanto pela Índia como pelo Paquistão e ambos administram uma parte do território. A insurreição de vários grupos separatistas no lado administrado pela Índia tem marcado as últimas três décadas e dezenas de milhares de pessoas já perderam a vida nessa luta. Exigem a independência do território ou a integração no Paquistão.





Entretanto, o primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, tinha vindo acusar a Índia de atacar civis ao longo da linha de controlo entre os dois territórios e de usar munições cluster, em violação da lei internacional. Numa declaração publicada no jornal Indian Express, o Exército indiano rejeitou firmemente a alegação.







"A partir do momento em que o Presidente dá o consentimento [à lei] e é publicado no Diário Oficial, nenhuma das disposições do artigo 370 será aplicável", disse Shah no parlamento, de forma quase inaudível, entre os gritos contínuos da oposição. “Toda a Constituição será aplicável ao estado de Jammu e Caxemira”, garantiu.Políticos proeminentes da Caxemira administrada pela Índia foram colocados em detenção domiciliária, as reuniões públicas foram banidas no estado, escolas foram fechadas e a internet e redes de telemóvel foram restringidas.No domingo, os líderes políticos de Caxemira tinham promovido um encontro, onde prometeram proteger o estatuto especial da região, dizendo que qualquer movimentação para acabar com o estatuto especial iria equivaler a uma agressão contra o povo do estado. Alertaram ainda para uma escalada de tensões entre o Paquistão e a Índia.e voltou a pedir a mediação do presidente norte-americano, Donald Trump. A Índia sempre recusou uma mediação de uma terceira parte.