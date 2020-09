Índia ultrapassa os quatro milhões de casos

Nas últimas 24 horas, a Índia registou 86.432 infeções, acumulando mais de 4.023.179 desde o início da pandemia e aproximando-se do Brasil (o segundo país do mundo com mais casos), com 4.092.832 contágios, segundo os dados oficiais.

Também nas últimas 24 horas o país registou mais 1.089 mortes, elevando o total de óbitos para 69.561.

Os peritos têm questionado se alguns estados indianos têm identificado de forma correta o número de mortos devido à covid-19 e temem que o número seja ainda maior.

Num país com 1,4 mil milhões de habitantes, apenas os locais mais afetados pelo vírus permanecem em isolamento.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 869.718 mortos e infetou mais de 26,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.