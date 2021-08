Índia vacinou 10 milhões de pessoas num dia

O primeiro-ministro do país elogiou o "feito memorável" alcançado esta sexta-feira, no que diz ser uma campanha de vacinação de sucesso.



Desde o início da vacinação, em janeiro, apenas 15% da população recebeu duas doses.



O número de novas infeções diárias aumentou. Chegou aos 46 mil este sábado.



A Índia continua a ser o segundo país mais afetado, depois dos Estados Unidos, com mais de 32 milhões de Casos de Covid e mais de 437 mil mortes.