Índice de Desempenho das Alterações Climáticas coloca Portugal em 16º lugar

Portugal está no décimo sexto lugar no Índice de Desempenho das Alterações Climáticas. O ministro do ambiente diz que na prática, o país está no décimo terceiro lugar porque não foram atribuídos os três primeiros prémios. Em matéria de energias renováveis, Portugal vai alcançar mais cedo o objetivo de produção de 80 por cento de eletricidade a partir de fontes renováveis.