Indígenas da Amazónia saúdam regresso de Lula da Silva

%uFEFFOs indígenas da Amazónia e as minorias étnicas do Brasil mostram-se optimistas com o regresso de Lula da Silva. O presidente-eleito brasileiro é esperado no Egipto para participar na Conferência do Clima, como constatou a enviada-especial a Sharm El-Sheikh, Daniela Santiago.