Indígenas vão a Brasília para travar projetos que ameaçam direitos dos nativos

Denominado "Luta Pela Vida" e organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), o acampamento está previsto ser realizado entre 22 e 28 de agosto, segundo um comunicado hoje divulgado por associações que agregam diferentes povos originários brasileiros.

Entre os focos de luta dos povos nativos está a retoma da votação do polémico julgamento sobre a demarcação de terras indígenas no Brasil, que está prevista para a próxima quarta-feira.

Entre as organizações que estarão presentes no acampamento está o "Parlaíndio Brasil", um parlamento indígena aberto, que visa dar voz e visibilidade política aos 305 povos originários do país, e que foi criado em maio último.

No acampamento, o parlamento indígena será representado pelo Cacique Almir Suruí, coordenador do Parlaíndio, Édson Kayapó, ambientalista e ativista do movimento indígena, Telma Taurepang, antropóloga e coordenadora da União de Mulheres Indígenas da Amazónia, e Ninawa Huni Kuin, presidente da Federação do Povo Huni Kuin do estado do Acre.

Os enviados do Parlaíndio irão reunir-se com representantes da Câmara dos Deputados e com o presidente da comissão de defesa dos povos indígenas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), segundo informou este movimento em comunicado.

Além disso, planeiam entregar à deputada Joênia Wapichana, única parlamentar de origem indígena no Congresso, uma petição endereçada aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, pedindo que sejam travados os projetos que ameaçam os direitos indígenas.

"Nossas vidas estão vinculadas à terra, pois com ela vivemos em comunhão. Somos os guardiões da floresta e de todas as formas de vida que nela habitam. Frente a um Congresso que avança numa agenda anti-indígena e contra o Marco Temporal, previsto para ser votado no Supremo Tribunal Federal (STF) dia 25 de agosto, resistiremos", indicou a APIB em comunicado.

O chamado Marco temporal é uma ação no STF que defende que povos indígenas só podem reivindicar terras onde já estavam em 05 de outubro de 1988, dia em que entrou em vigor a Constituição brasileira.

De um lado, a bancada ruralista e instituições ligadas à agropecuária defendem o marco. Do outro, povos indígenas temem perder direito a áreas em processo de demarcação.

"Vamos a Brasília vacinados, com todas as precauções de higiene contra a covid-19, tocar nossos maracás [artefacto cultural e musical indígena] para garantir os direitos dos povos indígenas", acrescentou a Articulação.

Atualmente, vivem mais de 900 mil indígenas no Brasil, de 305 povos distintos, que falam mais de 180 línguas, de acordo com dados do Parlaíndio.