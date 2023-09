Indo-pacífico estável é crucial para prosperidade da ASEAN e Austrália, diz PR indonésio

"Para a ASEAN, a Austrália é mais do que um vizinho, é um parceiro estratégico e elo com o pacífico e a ASEAN é um importante parceiro comercial para a Austrália, maior do que os Estados Unidos e Japão", afirmou, em Jacarta.

"O que aconteça no indo-pacífico terá grande impacto para a ASEAN e para a Austrália. Ambos têm interesse e responsabilidade em garantir que o indo-pacífico se mantém pacífico e estável e se consolide como um epicentro de crescimento", disse.

Joko Widodo falava na abertura da 3ª. Cimeira da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e da Austrália, uma das reuniões que coincide com a 43ª. Cimeira da ASEAN, que está hoje no terceiro e último dia.

Intervindo na mesma ocasião, e antes do encontro passar para um debate à porta fechada, Anthony Albanese reafirmou o empenho conjunto em trabalhar para "a prosperidade e estabilidade" regionais, e em reforçar os laços com a ASEAN.

Neste contexto, o primeiro-ministro australiano referiu-se ao novo pacote de medidas para apoiar um conjunto de iniciativas de reforço das suas relações económicas com os parceiros da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e do resto da região.

As medidas, com um valor inicial de 95,4 milhões de dólares australianos (56,7 milhões de euros), abrangem iniciativas para impulsionar a "estratégia prioritária" com a região e "garantir a prosperidade" conjunta numa região onde a Austrália tem vindo a perder alguma da sua influência.

A "Estratégia Económica da Austrália para o Sudeste Asiático até 2024" aposta na promoção de iniciativas público-privadas que apoiem a identificação de oportunidades para investidores australianos e para negócios conjuntos.

"O nosso futuro económico está no Sudeste Asiático. Esta estratégia descreve a forma como podemos aproveitar este crescimento e aproveitar as vastas oportunidades comerciais e de investimento que a nossa região apresenta", considerou.