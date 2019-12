Indonésia. Acidente de autocarro provoca mais de 20 vítimas mortais

A queda de um autocarro por uma ravina com 150 metros numa província no sul de Sumatra causou esta terça-feira 26 vítimas mortais na Indonésia, havendo 13 feridos. A viatura, com 50 passageiros, teve um acidente a caminho de Palembang. As autoridades avançam que o acidente está a ser investigado.