Indonésia. Ataque suicida visa templo católico

Algumas testemunhas dizem que dois homens tentaram entrar de mota, no interior da igreja mas foram travados por seguranças e acabaram por se fazer explodir no exterior. A polícia isolou a área e está a tentar apurar se haverá vítimas mortais, para além da morte dos dois atacantes.



Até ao momento o ataque não foi reivindicado. As igrejas são habitualmente um alvo dos extremistas na Indonésia, a maior nação de maioria muçulmana do mundo. O ataque de hoje, em pleno domingo de Ramos, foi evocado pelo Papa esta manhã no Vaticano.