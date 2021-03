Indonésia. Atentado contra catedral teve mão do Estado Islâmico

O ministro da Segurança, Mahfud MD, confirmou que foram dois os bombistas. Fonte de serviços securitários revelou sob anonimato que se trataram de um estudante universitário e da sua namorada. O JAD é suspeito de ter atacado à bomba uma igreja das Filipinas em 2019, que matou mais de 20 pessoas. Em janeiro, cerca de duas dezenas de militantes foram detidos.



Num discurso difundido pelas redes sociais, o Presidente indonésio, Joko Widoo, condenou "este ato de terrorismo" e apelou à calma dos cidadãos. O Governo, afirmou, irá garantir que possam celebrar os seus ritos "sem medo". Pediu ainda à polícia para investigar "a fundo os culpados e descobrir as redes responsáveis".

Os bombistas acionaram pelo menos dois engenhos no final da Missa de Domingo de Ramos, que assinala o início da Semana Santa, tendo tentado entrar de mota no recinto da catedral antes de se fazer explodir. Foram as únicas fatalidades.O chefe da província de Celebes Sul, Merdisyam, afirmou a uma televisão local que os feridos incluem pedestres que estavam próximos da catedral, bem como fiéis que assistiam à missa.

Sem justificação

Makassar é a maior cidade da ilha indonésia de Celebes e reflete a multiplicidade religiosa do país, com uma população maioritariamente muçulmana e uma minoria cristã considerável, além de budistas e de hindus.

A Indonésia, onde 88 por cento dos seus 260 milhões de habitantes são muçulmanos, sofreu vários atentados nas últimas décadas, e tem registado o desenvolvimento de correntes islâmicas conservadoras e muitas vezes radicais.







"Qualquer que fosse o motivo, este ato não é justificado por nenhuma religião, pois fere não só uma pessoa mas também outras", reagiu o ministro para os Assuntos religiosos, Yaqut Cholil Qoumas, em comunicado.

Gomar Gultom, lider do Conselho de Igrejas da Indonésia, descreveu o ataque comoe apelou os fiéis a manterem a calma e a confiar nas autoridades.O Papa Francisco rezou pelas vítimas do atentado durante a oração do Angelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

O ataque terrosrista mais mortifero da história da Indonésia deu-se na ilha turística de Bali e, 2002, quando vários bombistas mataram 202 pessoas, a maioria estrangeiros.







Com agências