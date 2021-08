Indonésia detém 113 timorenses que atravessaram fronteira ilegalmente

O jornal The East Indonesia referiu que uma equipa policial conjunta, atuando com base em informação fornecida pelas autoridades de Timor-Leste, conduziu a operação na zona de Atambua, próximo da fronteira entre os dois países na segunda-feira.



"Os agentes policiais atuaram em duas localizações na zona de Atambua", noticiou o jornal.



"No primeiro local foram detidas 55 pessoas que estavam concentradas numa zona. No segundo local foram detidas mais 58 pessoas", adiantou.



Os dois grupos estavam na região para participar em cerimónias de graduação do grupo de artes marciais PSHT, tendo sido transferidos para a esquadra policial.



A ação policial surge depois de apelos das autoridades timorenses que pediram a colaboração do outro lado da fronteira para controlar centenas de membros de um grupo de artes marciais timorense que atravessaram ilegalmente a fronteira com a indonésia nas últimas semanas.



"A Indonésia sabe para onde estas pessoas estão a ir, sabe em que cerimónias estão a participar e poderiam facilmente detê-las e deportá-las para Timor-Leste. Mas o que ocorre é que entram ilegalmente e depois, com riscos de transmissão da covid-19, regressam ilegalmente a Timor-Leste", explicou à Lusa o vice-ministro do Interior, Antonio Armindo.



Numa tentativa de resposta a estas travessias terrestres irregulares as autoridades timorenses reforçaram nas últimas semanas todas as operações de patrulhamento, levando à detenção nos últimos três dias de quase 20 pessoas, incluindo facilitadores das travessias.