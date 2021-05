Indonésia detém nove suspeitos de exportação ilegal de veículos para Timor-Leste

A operação decorreu no final da última semana na zona de Gadingrejo, Pati, na sequência de uma investigação, em curso desde o início do mês, com várias unidades policiais que conseguiram deter os suspeitos em flagrante delito.



O responsável regional da polícia em Java Central, Ahmad Luthfi, disse que, além dos nove suspeitos, as autoridades estão a identificar outros responsáveis envolvidos na operação de exportação ilegal.



Luthfi acrescentou que as regras para a exportação de veículos não foram cumpridas, o que levou à confiscação de 325 motorizadas e 41 carros.



Os veículos deviam ser exportados para Timor-Leste através de Singapura, indicou a Antara.