Indonésia. Museu construído com 10.000 objetos de lixo plástico

O fundador do grupo, Prigi Arisandi, contou à Reuters que este espaço foi idealizado para tentar provocar mudanças de hábitos nas pessoas.





"Estou a fazer uma dieta de plástico”, Arisandi explica que pretende que os visitantes sejam bem "informados" sobre o assunto da poluição dos oceanos para que possam ajudar a "reduzir o uso de plásticos descartáveis".

Indonesian environmental activists with the group @ecoton.id have set up a plastic-waste museum to bring attention to plastic pollution's impact on waterways.



Reposted from @dohadebates pic.twitter.com/3v0Rd8HWFU — Luh Ayu Manik Mas (@LuhAyuManikMas1) October 2, 2021

"Ao ver quanto lixo há aqui, fico triste", disse um visitante. Um outro estudante afirmou que irá mudar os hábitos de consumo. Usando uma t-shirt com a frase estampada"Ao ver quanto lixo há aqui, fico triste", disse um visitante. Um outro estudante afirmou que irá mudar os hábitos de consumo.





"Vou mudar para uma sacola de pano e quando comprar uma bebida, escolho uma garrafa reutilizável", declarou Ahmad Zainuri.

Arte para salvar o oceano Perante o enorme volume de poluição nos mares produzida pelo descarte de garrafas, sacos, embalagens plásticas, os autores pretendem chamar a atenção sobre a ameaça para a vida marinha, ecossistemas e comunidades em todo o mundo.





O museu localiza-se na cidade de Gresik, na província de Java Oriental e uma das peças apresenta milhares de garrafas plásticas suspensas representando um túnel, destacando o impacto da crise marinha.





No centro do museu está uma estátua de Dewi Sri, a deusa da prosperidade.







A grande escultura feminina apresenta uma saia, feita de embalagens de alimentos e bebidas. Todos estes resíduos foram recollhidos pelo grupo nos últimos anos.

Deusa Dewi Sri | Prasto Wardoyo - Reuters





Não é fácil calcular com precisão quanto plástico foi parar aos oceanos mas os cientistas estimam que o número anual de resíduos despejados nos mares pode chegar a 12,7 milhões de toneladas, de acordo com dados publicados na revista Science.







A Indonésia está entre os países que mais contribuem para a poluição de plástico na região. Juntamente com a China, Vietname e Filipinas, atribui-se aos quatro paises a responsabilidade de cerca de 8 milhões de lixo plástico a circular no oceano.







Se os oceanos não respirarem as alterações climáticas aceleram, por isso os problemas do aquecimento global e a poluição das águas com resíduos plásticos estão associados.





"A poluição do plástico também está a ter um impacto global desde o topo do Monte Everest às zonas mais profundas do nosso oceano. A crise marinha e o aquecimento do clima são dois problemas que estão interligados e têm um impacto negativo na biodiversidade do oceano" declarou Heather Koldewey, da Zoological Society of London, à BBC



"Não é o caso de debater qual questão é mais importante, é reconhecer que as duas crises estão interligadas e requerem soluções conjuntas", rematou Koldewey.