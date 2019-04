Indonésia. Sismo de grau 6,8 desencadeia alerta de tsunami

RTP12 Abr, 2019, 14:00 / atualizado em 12 Abr, 2019, 14:11 | Mundo

O Serviço Geológico dos Estados Unidos situou o sismo cronologicamente às 12h40 GMT e o seu epicentro, geograficamente, a 17 quilómetros de profundidade e a 102 quilómetros a sul-sudoeste da ilha de Luwuk, com 54.000 habitantes.





A Cruz Vermelha da Indonésia publicou imagens da ilha e afirmou no Twitter que muitos habitantes locais, que se encontavam em fuga nas estradas, foram evacuados para locais seguros.





As ilhas de Sulawesi, situadas no mar das Molucas, são o local de maior actividade sísmica do planeta, tendo registado maremotos e terramotos recorrentes, um dos quais, em 28 de setembro passado, se saldou em 4.340 mortos e 667 desaparecidos. Nessa ocasião, o sismo foi ainda mais forte, atingindo 7,5 graus na escala de Richter.