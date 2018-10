Indonésia. Vulcão entra em erupção na ilha atingida por sismos e tsunami

RTP03 Out, 2018, 11:36 / atualizado em 03 Out, 2018, 11:58 | Mundo

“As pessoas devem permanecer calmas, ficar a mais de quatro quilómetros da cratera e usar uma máscara”, adverte a agência nacional para a gestão de situações de emergência, mas “de momento não há necessidade de evacuação” de qualquer localidade.



As autoridades acionaram o alerta laranja.



As imagens difundidas mostram uma coluna de fumo, em forma de cogumelo, visível a quilómetros de distância.



Ainda se desconhece se os tremores de terra, de 6,1 e 7,5 na escala de Richter, que abalaram a ilha de Celebes estão relacionados com a erupção vulcânica. O Soputan está situado a um milhar de quilómetros da cidade de Palu, devastada pelo terramoto mais intenso da passada sexta-feira.



O arquipélago da Indonésia, formado pela convergência de três grande placas tectónicas, localiza-se numa zona de forte atividade sísmica e vulcânica.

Situação humanitária crítica

“O balanço total é de 1407 mortos”, disse Sutopo Purwo Nugroho, porta-voz da agência para a gestão das catástrofes naturais, mas ainda poderá ser mais elevado se forem contabilizados os desaparecidos.



Os esforços de socorro estão centrados em torno de Palu – a 1500 quilómetros de Jacarta, principalmente no hotel Roa-Roa, onde 60 pessoas podem estar debaixo dos escombros. As equipas de resgate também estão mais ativas num centro comercial, num restaurante e no bairro de Balaroa.



Na cidade, a polícia recorreu a gás lacrimogéneo e fez disparos de aviso para afastar os saqueadores. As estruturas do porto estão seriamente afetadas e as pistas de aterragem do aeroporto estão reservadas para os militares indonésios. A reabertura para voos comerciais está prevista para quinta-feira.



Duzentas mil pessoas, incluindo milhares de crianças, precisam de ajuda humanitária com urgência, alerta a coordenação de Assuntos Humanitários da Organização das Nações Unidas (OCHOA). Cerca de 66 mil habitações podem ter sido destruídas no sismo da passada sexta-feira.



Resposta lenta gera frustração

Presidente visita Palu pela segunda vez

Apesar de o Governo indonésio querer fazer passar a mensagem que a situação está sob sob controlo, os habitantes das localidades afetadas, como Wani, no distrito de Donggala, dizem quase não ter recebido qualquer ajuda. “Doze pessoas estão desaparecidas nesta zona. Também pode haver corpos mais ao sul”, desabafa France Presse Mohammed Thahir Talib, de 39 anos.As dificuldades das autoridades em repor a ordem e garantir a segurança são visíveis. Na estrada que liga Palu ao norte, grupos de jovens construíram barreiras e exigiam “doações” para pavimentar a via, testemunhou um repórter da AFP.Às equipas de socorro faltam equipamentos pesados e a reposição da eletricidade, na noite passada, só beneficiou alguns edifícios de Palu.A falta de saneamento é um problema que apresenta riscos para a saúde pública. “As pessoas querem ir à casa de banho, mas não existem. Precisam então de fazer as suas necessidades durante a noite, junto às estradas”, contou Armawati Yarmin, 50 ans.O Centro de Coordenação de Assistência Humanitária da Associação das Nações do Sudeste Asiático, com sede em Jacarta, dá conta da necessidade urgente de sacos para cadáveres.O clima equatorial quente e húmido da Indonésia contribui para a decomposição acelerada e propagação de doenças.A partir de Genebra, as Nações Unidas dão conta de um sentimento de frustração com a lentidão da resposta.“O sentimento das equipas que trabalham no terreno é um sentimento de frustração. Partes importantes do que poderá ser a zona mais afetada, ainda não foram completamente alcançadas, mas as equipas estão a esforçar-se e a fazer o que podem”, lamentou Genève Jens Laerke, da OCHOA."Embora o Governo e as organizações de emergência trabalhem incansavelmente para prestar uma assistência vital, as necessidades continuam imensas", afirmou OCHA em comunicado divulgado na terça-feira.A organização conta que a população está a passar fome e sede, devido à falta de alimentos e de água potável, enquanto as autoridades estão a braços com um elevado número de feridos.Embora o governo tenha indicado que qualquer ajuda é bem-vinda, faltam os "mecanismos para implementar" essa ajuda.Na sequência do pedido de ajuda da Indonésia, o Fundo Central de Resposta a Emergências da ONU anunciou a atribuição de 15 milhões de dólares. A Austrália anunciou que enviaria uma equipe médica e um pacote de ajuda de cinco milhões de dólares.O Presidente Joko Widodo, que visitou Palu dois dias após o tsunami, voltou esta quarta-feira à localidade. Se da primeira vez pediu paciência aos residentes, agora sublinhou a necessidade de centrar esforços no socorro.“Neste regresso, observei que os equipamentos pesados chegaram, e embora não esteja no nível máximo a logística está a ser reposta. O combustível chegou parcialmente”, disse aos jornalistas em Palu.A atuação das equipas de resgate nos próximos dias poderá ser determinante para a popularidade do Presidente, que no próximo mês de abril vai submeter-se a novo a escrutínio.“Qualquer falha em lidar (com o desastre) não vai ser bem recebida”, comentou o analista político Keith Loveard à agência Reuters, acrescentando que “os próximos dias serão críticos”.Widodo, um reformista e antigo homem de negócios do ramo mobiliário, é o primeiro presidente indonésio a chegar ao poder sem grande carreira política e militar. Widodo registava elevada popularidade no início do mandato, mas enfrenta uma hostilidade crescente entre conservadores nacionalistas e forças islamitas.